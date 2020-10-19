"خطوة كبيرة".. ترامب يعد بشطب السودان من قائمة الدول الداعمة الإرهاب

2020/10/19 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد موافقة الخرطوم على دفع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الإرهاب.

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