الحشد الشعبي: نجحنا في الاطاحة بـ6 من العناصر الخطيرة لداعش خلال الشهر الجاري

2020/10/19 | 21:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف الحشد الشعبي، الاثنين، عن النجاح في الاطاحة بـ6 من العناصر الخطيرة في تنظيم داعش ديالى خلال تشرين الاول الجاري.

وقال الناطق باسم الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استخبارات الحشد الشعبي بالتنسيق مع استخبارات الداخلية والجيش نجحت من خلال عمليات نوعية مشتركة من الاطاحة بـ6 من عناصر داعش الخطرة جدا والتي كان بعضها يقود خلايا نائمة في مدن متفرقة من ديالى”.

واضاف، ان “تفكيك خلايا نائمة واختراق بعضها نجخت في تامين قائمة اسماء عناصر خطيرة مختبئة في قرى واحياء متفرقة من ديالى خلال السنوات الماضية مؤكدا بان تلك العناصر كانت تحاول تنظيم خلاياها لاعادة انشطتها الاجرامية في استهداف المدنيين والقوات الامنية مؤكدا بان كل المعتقلين في حوزة القوات الامنية المختصة للتحقيق معهم”.،انتهى 25 ف

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