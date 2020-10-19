الفيدرالي الامريكي يوضح بشأن اصداره العملة الرقمية

2020/10/19 | 21:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي لم يتخذ قرارًا بشأن إصدار عملة رقمية، مشيرًا إلى الحاجة إلى مزيد من العمل والمشاورات العامة المكثفة قبل القيام بذلك.

وأضاف جيروم باول في تصريحات على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين: “من المهم للولايات المتحدة أن تنفذ الأمر- العملة الرقمية- بشكل صحيح أكثر من أن تكون الأولى”.

وتابع: “نحن ملتزمون بإجراء تقييم دقيق ومدروس للتكاليف والفوائد المحتملة للعملة الرقمية للبنك المركزي، ونظام الاقتصاد والمدفوعات”.

وقال باول إن هناك عدد من الطرق التي يمكن أن تحسن بها العملة الرقمية للبنك المركزي نظام المدفوعات، وهذا المجال بشكل أساسي هو الذي يحفز الاهتمام بها.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن أي عملة رقمية يجب أن تكون مكملة، وليس بديلة للنقد.

وتدرس البنوك المركزية على رأسها المركزي الأوروبي و كندا والصين طرح عملات رقمية كما أن البعض في مراحل متقدمة في هذا الشأن.

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