تغريدة من ماكرون عقب لقاء الكاظمي

2020/10/19 | 21:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، ضرورة محاربة الارهاب لضمان استقرار العراق، وذلك عقب لقائه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. وقال ماكرون في تدوينة، تابعها "ناس" (19 تشرين الأول 2020)، إن "محاربة الارهاب الاسلامي تعني محاربة العدو من جذوره في مسارح العمليات"، مضيفاً "كما أنها تضمن الاستقرار الذي يتطلب سيادة العراق".

وأضاف، "لقد استقبلت رئيس الوزراء العراقي لتقييم المبادرة المشتركة".

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