بالوثيقة.. عودة الدوام 100% والبصمة في مؤسسة الشهداء

2020/10/19 | 21:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجهت مؤسسة الشهداء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بعودة الدوام الرسمي بنسبة 100% في بغداد وجميع المراكز التابعة لها في المحافظات.

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