رئيس مجلس الخدمة: العمل في القطاع الخاص سيشمل استقطاع التقاعد وتأمين الضمان

2020/10/19 | 21:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي: العمل في القطاع الخاص سيشمل توقيفات التقاعد وتأمين الضمان ..يتبع

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