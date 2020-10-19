الكعبي يطالب بالتحقق من الممتلكات والمزارع العراقية في دول العالم

2020/10/19 | 21:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاثنين ، وزارتي الخارجية والمالية التحقق من تواجد وعدد جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم .



وذكر الكعبي في نص الكتاب الذي وجهه للوزارتين : وردتنا معلومات تفيد بإن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم ، منوهآ انه بإمكان الوزارتين […]

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