بحوزته اكثر من 800 حبة .. اعتقال تاجر مخدرات وسط كربلاء

2020/10/19 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بالقاء

القبض على تاجر مخدرات وسط محافظة

كربلاء.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "قوة من مكافحة اجرام

كربلاء بأمرة العقيد هشام الغانمي القت

القبض على تاجر مخدرات في

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