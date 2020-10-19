“أوبك+”: إغلاقات الشتاء قد تجعل الطلب على النفط يواجه مزيدا من المخاطر

2020/10/19 | 21:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت لجنة “أوبك+” مساء اليوم الاثنين، إن إغلاقات كاملة أو جزئية هذا الشتاء قد تجعل الطلب على النفط يواجه مزيدا من المخاطر.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن مسودة بيان “أوبك+” لا تتضمن أي مقترحات جديدة بشأن سياسة المجموعة من يناير 2021.

وأضافت أن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية لـ”أوبك+” سيعقد في 17 نوفمبر.

وحسب “رويترز” فقد أشارت مسودة البيان إلى أن لجنة المراقبة الوزارية لـ”أوبك+” وجدت أن عدم التقيد بتخفيضات النفط في سبتمبر بلغ 199 ألف برميل يوميا.

واجتمعت مجموعة دول “أوبك+” يوم الاثنين لبحث توقعات ضعف الطلب، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة إنتاج ليبيا.

وتخفض دول “أوبك+” إنتاجها منذ يناير 2017 في مسعى لموازنة السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.

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