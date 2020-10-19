الكاظمي يشيد من باريس بمبادرة فرنسا لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي

2020/10/19 | 21:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد رئيسُ الوزراء مصطفى الكاظمي بجهودِ فرنسا لإطلاق ِ مبادرةٍ لدعم الحكومة في تنفيذِ بعض ِ فقراتِ برنامجها الإصلاحي.

تصريحات ُ الكاظمي جاءت خلال اجتماع ٍ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، حيث بحث الجانبان في العلاقاتِ الثنائية وسبل ِ تطويرها في المجالاتِ الاقتصادية والأمنية والثقافية ومكافحة الإرهاب، اضافة إلى استعراض ِ آخر ِ التطوراتِ الإقليمية والدولية.

بدوره، أكد الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون حرصَ بلاده على تعزيز ِ أواصر ِ العلاقات مع العراق في مختلفِ المجالات.

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