2020/10/19 | 21:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملا طلال: 24 ساعة مثمرة في باريس والآن في الطريق إلى برلين المركز الخبري الوطني.

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