الصجري يطالب الكاظمي والقضاء بفتح ملفات فساد الحلبوسي

2020/10/19 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب النائب علي الصجري، الاثنين، رئيس الوزراء ومجلس القضاء، بفتح تحقيق بشأن "ملفات الفساد الكبرى التي تخص الحلبوسي"، وذلك بعد رفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 6 دعاوى قضائية ضده.





وكتب الصجري في تغريدة على تويتر، اليوم (19 تشرين الأول 2020)، انه "أطالب السيد رئيس الوزراء المحترم واطالب السيد رئيس مجلس القضاء المحترم في فتح جميع ملفات الفساد الكبرى التي تخص الحلبوسي".

واضاف، ان "اخرها صفقة الخمسة مليار دولار التي في حال الغى العقد سوف تنهي الأزمة الاقتصادية في البلد، كلنا أمل بكم وبدوركم والشعب ينظر لخطواتكم".

وكان وكيل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي قد قام في وقت سابق برفع 6 دعاوى قضائية ضد النائب علي الصجري، بتهم السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

واظهرت وثائق حصل عليها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (19 تشرين الاول 2020) قيام الحلبوسي برفع 6 قضايا بحق الصجري بتهم السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية عدة تغريدات وتسجيلات صوتية بثها الأخير، احتوت وفقا لوكيل الحلبوسي "تشهيرا وإساءات"،"فضلا عن ازدراء القضاء والادعاء العام.

وسبق للصجري ان شن عدة هجمات على حسابه في تويتر ضد الحلبوسي متهما الاخير بالسرقة والتزوير.

وقال الصجري في احدة تغريداته: " الى الشعب العراقي عندما قلت لكم في تسجيل صوتي ان الادعاء العام يستجيب لضغط الحلبوسي كنت صادقا بحيث يوجه كتاب لرفع الحصانة بنفس اليوم لتجاوزي على السارق والمزور والعجي، اكرر حتى يسويهن كتابين عندي الحلبوسي وحصانته مع احترامي للنواب هوا وقندرتي لانه طفل حرامي عميل صغير وساسحق راسه"، حسب قوله.

وذكر في تغريدة اخرى له: " الحلبوسي تذكر جيدا كيف طلعتك من مطبخي رئيس للبرلمان وسأذكر كل صغيرة وكبيرة جرت ولم يعرف حقيقتك الشعب، انا ولدت وانا املك ميزانية دولة وليس لص ينشر وثائق تمت بضغط منك على الادعاء العام مع احترامي للبرلمانيين والبرلمان ان الحصانة التي تهدد بها هيا وكعب قندرتي افهم حجمك والا .."، حسب نص التغريدة.

ا.ح

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