2020/10/19 | 22:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي لم يتخذ قرارًا بشأن إصدار عملة رقمية، مشيرًا إلى الحاجة إلى مزيد من العمل والمشاورات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الفيدرالي: لم نتخذ قراراً بشأن إصدار عملة رقمية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الفيدرالي: لم نتخذ قراراً بشأن إصدار عملة رقمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).