أسهم شركات الطيران الأمريكية ترتفع 2% مع ارتفاع عدد المسافرين بالمطارات

2020/10/19 | 22:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت أسهم شركات الطيران الأمريكية خلال التعاملات، بعدما تجاوز عدد المسافرين في المطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مليون شخص لأول مرة منذ منتصف مارس الماضي.

وقامت إدارة أمن النقل الأمريكي بفحص 1.03 مليون شخص يوم الأحد، وهو أكبر عدد منذ السادس عشر من مارس الماضي، ومع ذلك لا يزال هذا الرقم أقل بنحو 60% عند المقارنة مع مستويات الفترة نفسها من العام الماضي عندما مر نحو 2.6 مليون شخص عبر نقاط التفتيش في المطارات.

لكن هذا الرقم لا يزال يمثل تحسناً، حيث إنه في الشهر الحالي حتى الآن انخفضت عمليات التفتيش اليومية في المطارات بنحو 65% مقارنة مع أول 18 يوماً من أكتوبر 2019، في حين أنها كانت أقل بنحو 90% في أبريل الماضي على أساس سنوي.

ويشير ذلك إلى أن المزيد من المسافرين أصبحوا أكثر راحة للطيران مرة أخرى على الرغم من تفشي وباء “كوفيد-19″، وإن كان معاناة الشركات لم تنته بعد.

وارتفعت أسهم قطاع شركات الطيران في مؤشر “S&P 500” بنحو 2.1%، في تمام الساعة 9:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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