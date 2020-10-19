2020/10/19 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، الإثنين، إن القوات الخاصة التابعة للجيش اقتحمت جزيرة "كنعوص" الواقعة على نهر دجلة قرب الموصل، بعد معلومات تشير إلى أن تنظيم داعش يستخدمها كقاعدة لعملياته.

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