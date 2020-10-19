دوري الأبطال.. 4 حالات كورونا في بروج البلجيكي عشية مواجهة زينيت الروسي

2020/10/19 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وصل كلوب بروج البلجيكي إلى روسيا، لخوض مباراته في دوري أبطال أوروبا أمام زينيت بطرسبورغ، غدا الثلاثاء، دون ثلاثة من لاعبيه، إضافة إلى رئيسه التنفيذي، بعد ثبوت إصابتهم بكورونا.وقال النادي في بيان إن سيمون مينوليه، الذي تولى حراسة مرمى منتخب بلجيكا، خلال جولة المباريات الدولية الأخيرة، وزميليه أوديلون كوسونو ومايكل كرمنتشيك، إضافة […]

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