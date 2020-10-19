2020/10/19 | 22:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ حققت الفنانة التشكيلية السعودية عهود عبدالله المالكى إنجازًا عالميًا بحصولها على لقب جينيس للأرقام القياسية عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة، وقالت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية العالمية، إن المالكي هى أول امرأة سعودية تحقق لقبًا فرديًا من هذا النوع، معتبرة ذلك خطوة استثنائية فى تسجيل المواهب من المنطقة العربية.



وسلطت […]

التدوينة بعد دخولها موسوعة جينيس كأول امرأة سعودية..



الفنانة التشكيلية عهود المالكي: أخيراً تحقق حلمي ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد دخولها موسوعة جينيس كأول امرأة سعودية.. الفنانة التشكيلية عهود المالكي: أخيراً تحقق حلمي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد دخولها موسوعة جينيس كأول امرأة سعودية.. الفنانة التشكيلية عهود المالكي: أخيراً تحقق حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).