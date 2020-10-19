يا غافي الشرق انحسر ،،،،، - منصور الريكان

2020/10/19 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منصور_الريكان كانت تدندن والعوّاد يمضي لاهثاً بين الوصاياويزورني التاريخ سطّر مهجة الأولاء سرهم الخفاياالدعوات باحت تستر الناعين من وهج الدموعْمسكوا خيوط تأرجح اللاهين بالسر المباحْخرجوا من الكبوات يبنون التصافح بالقدرْلكنها .......تلهو وترسم ذاتهاوتغوص في منفى الكلام وتغرف الهفوات مني تعتبرْقامت قيامتها وهجت كالنفيرْليل مثيرْ ...........عشناه في الجدل وهمنا من صرير الليل ......





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