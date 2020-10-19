2020/10/19 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_مهدي د.



صوت مجلس النواب العراقي يوم السبت 10/10/2020 على تحديد عدد الدوائر الانتخابية، الذي سيكون 83 دائرة، لضمان التقيد بالنص الدستوري الذي منح النساء ربع عدد مقاعد السلطة التشريعية، وهو أحد الحلول لإنهاء إشكالية عدد الدوائر الانتخابية والتي طالت لما يقارب العشرة أشهر.



من الجدير بالذكر وفي ظل أوج عنفوان الانتفاضة التشرينية الباسلة، صوت مجلس النواب عند نهاية السنة الماضية على مسودة القانون الج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظام الصوت الواحد غير المتحول بين النكوص والفرص المتاحة - علي مهدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نظام الصوت الواحد غير المتحول بين النكوص والفرص المتاحة - علي مهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).