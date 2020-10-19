ترامب: سنرفع ’السودان’ من دول الارهاب

2020/10/19 | 22:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ"ضحايا الإرهاب الأمريكيين".



وذكر ترامب، في تدوينة تابعها "ناس"، (19 تشرين الأول 2020)، أن "الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.



ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



بعد طول انتظار، العدالة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة".

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