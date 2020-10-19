الفياض: الحديث عن تورط الحشد في بعض الملفات أمر غير منصف

2020/10/19 | 22:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض:

الحديث عن تورط الحشد الشعبي في بعض الملفات أمر غير منصف

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