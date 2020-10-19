2020/10/19 | 22:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوفل ابو رغيف المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني

ابو رغيف: لانعول على المناطق الرمادية وشرارة النظاهرات الاولى انطلقت بتظاهرات الحكمة المعارضة

ابو رغيف: ذهابنا الى المعارضة بلا لبيس ولا غموض وايدنا الحكومة الحالية

ابو رغيف: الحكومة لديها مهام اساسية اولها اطفاء حرائق الشارع

ابو رغيف: قيادة الحكمة هي التي تقود الحراك السياسي في العراق

ابو رغيف: ذهابنا الى تحالف الاصلاح لكسر الجمود السياسي

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