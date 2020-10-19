لأول مرة: دولة عربية تستخدم “علاجاً لكورونا” وتمنحه لـ3 الاف شخص

2020/10/19 | 22:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

جدَّدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين المصريين، بالمشاركة في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة، مؤكدة أن نحو 42 ألف مشارك حول العالم شاركوا في تلك التجارب، ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

وأضافت الوزيرة، خلال تلقيها مساء اليوم الإثنين، الجرعة الثانية للقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، وذلك بعد تلقيها الجرعة الأولى يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020، أن هناك أكثر من 3 آلاف مشارك في التجربة حتى الآن، موجهة الشكر لهم.

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزيرة الصحة والسكان، في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ضمن مبادرة “من أجل الإنسانية”، بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فاعليته.

كما وجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لجميع العاملين في الشركة القابضة للمصل واللقاح “فاكسيرا” لما يبذلونه من جهد لمشاركة مصر الإيجابية في التضامن مع دول العالم للحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت تسجيل البيانات الشخصية، والتوقيع على إقرار الموافقة باستكمال المشاركة في التجارب وذلك بعد توضيح كافة التفاصيل لضمان أن تكون موافقة المشارك مستنيرة.

وأضاف “مجاهد” أن الوزيرة انتقلت بعد ذلك إلى العيادة لإجراء الفحص الطبي الأولي وقياس الوظائف الحيوية لها، والاستعلام عن الحالة الصحية للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية أو تغييرات طرأت على مدار الـ٢١ يوما السابقة بعد تلقي الجرعة الأولى قد تتسبب في استبعاد أو تأجيل تلقي الجرعة الثانية للقاح.

وتابع أنه تمت مراجعة الرقم التعريفي الخاص بمشاركة الوزيرة في التجارب الإكلينيكية من خلال “غرفة التكويد” المميكنة إلكترونيًا، كما انتقلت إلى المعمل لسحب عينة “pcr” الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ثم انتقلت بعد ذلك إلى غرفة التطعيم لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح عن طريق الحقن في الجزء الأعلى من الذراع (Deltoid muscle).

وذكر “مجاهد” أن المشاركين في التجارب الإكلينيكية لفيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة يتلقون جرعتين من التطعيم بينهما 21 يوما، لافتًا إلى أنه يتم متابعة الحالة الصحية للمشارك على مدار 12 شهرًا بعد الحصول على الجرعة الأولى، من خلال الزيارات الميدانية أو المتابعة عبر الهاتف على الخط الساخن “15530”، وتسجيل أي ملاحظات أو أعراض قد تظهر على المشارك خلال فترة المتابعة.

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