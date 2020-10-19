الكاظمي يؤكد من باريس حاجة العراق للدعم والتعاون الدوليين في مواجهة كورونا

2020/10/19 | 22:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاثنين، حاجة العراق للدعم والتعاون

الدوليين في مواجهة جائحة كورونا.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت وكالة

نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس مجلس

الوزراء التقى، اليوم الا

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