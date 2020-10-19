ضبط اكثر من نصف كيلو كريستال بحوزة ثلاثة متاجرين في ذي قار

2020/10/19 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..ضبطت مكافحة المخدرات في شرطة ذي قار ، اليوم الاثنين ، اكثر من نصف كيلو غرام من مادة الكريستال بحوزة ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة .



وذكر بيان صادر عن مديرية شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن من ضبط اكثر من […]

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