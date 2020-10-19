2020/10/19 | 22:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيئة الحشد: حرق مقر الديمقراطي في بغداد عمل اجرامي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/19 | 22:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس هيئة الحشد: حرق مقر الديمقراطي في بغداد عمل اجرامي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس هيئة الحشد: حرق مقر الديمقراطي في بغداد عمل اجرامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).