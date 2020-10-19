إقامة ورشة العمل الافتراضية “شباب العراق: ريادةٌ في الحوار والاستقرار” في ميسان

2020/10/19 | 22:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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تحت شعار “شباب العراق: ريادةٌ في الحوار والاستقرار”، شارك ثلاثون شاباً وشابةً من مختلف أنحاء محافظة ميسان مؤخراً في ورشة عملٍ لمدة ثلاثة أيام لمناقشة دورهم في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم.



ونظّمت هذه الورشة السادسة عشرة من نوعها، والثانية التي تُقام عبر الإنترنت بسبب الأزمة الصحية القائمة، بعثةُ الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، […]

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