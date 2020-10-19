محدث.. هبوط أسعار النفط عند التسوية للجلسة الثالثة

2020/10/19 | 22:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تداولات اليوم الاثنين، بعد بيانات صينية وبعد اجتماع لـ"أوبك+".

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