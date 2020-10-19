ماكرون يغرد بالعربية: محاربة الإرهاب لضمان استقرار العراق

2020/10/19 | 22:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، ضرورة محاربة الارهاب لضمان استقرار العراق، وذلك عقب لقائه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال ماكرون في تدوينة بالعربية، إن "محاربة الارهاب الاسلامي تعني محاربة العدو من جذوره في مسارح العمليات"، مضيفاً "كما أنها تضمن الاستقرار الذي يتطلب سيادة العراق".

وأضاف، "لقد استقبلت رئيس الوزراء العراقي لتقييم المبادرة المشتركة".

PUKmedia وكالات

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