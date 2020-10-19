اتفاقيات تعاون بين العراق وفرنسا في مستهل جولة الكاظمي الأوروبية

2020/10/19 | 22:42 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جولة الكاظمي تشمل ثلاثة بلدان أوروبية (فرانس برس)وقعت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، ثلاث مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس.

ووصل الكاظمي إلى باريس، مساء أمس الأحد، في إطار جولة أوروبية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يجري خلالها عدة مباحثات ترتكز على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة.

وبدأ الكاظمي، صباح الإثنين، أولى مباحثاته في العاصمة الفرنسية باريس، بلقاء كاستيكس بحضور عدد من وزراء البلدين، ووفقاً لبيان صدر عن مكتبه، فإنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والصحية، فضلاً عن بحث الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا".

وأكد الكاظمي على "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات، إذ أن الحكومة تسعى الى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وإعادة العراق لوضعه دولياً".من جهته، أكد "رئيس الوزراء الفرنسي حرص فرنسا على دعم العراق في مختلف الصعد"، بحسب البيان.

كما التقى رئيس الوزراء العراقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقدا مباحثات قال الكاظمي إنها تعزز علاقات البلدين.

خلال اللقاء مع الرئيس الفرنسي @EmmanuelMacron ...



رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يُعرب عن تطلعه الى تمتين علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وتوطيد سبل التعاون المشترك، بما يعزز المصالح المشتركة بينهما، ويثمّن الجهود التي تقوم بها فرنسا لإطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية.



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— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 19, 2020

إلى ذلك، أكد مكتب الكاظمي أن وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي، وقع مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي، جوليان دينوموندي مذكرة إعلان نوايا "لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة العراقية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية"، مبيناً أنها تشتمل كذلك "تشجيع الشراكات الزراعية والغذائية، في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والآلات الزراعية وتنمية موارد الأراضي والمياه".

ووقع وزير النقل العراقي، ناصر حسين الشبلي، مذكرة إعلان حسن نوايا مع نظيره الفرنسي، جون بابتيست دجيباري "تتعلق بإنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد، كما تضمنت مذكرة إعلان النوايا التي وقعها نيابة عن وزير التعليم العالي العراقي، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع وزير التعليم الفرنسي (جان ميشيل بلانكير) تعزيز التعاون في مجال التعليم بين الطرفين، وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية".

من جهته، أكد مستشار الكاظمي، هاشم داود، أن "زيارة الكاظمي لأوروبا، ذات طابع سياسي في الدرجة الأولى، من خلال السعي للحصول على دعم الدول الأوروبية للعراق ورغبته في لعب دور بالمنطقة"، مؤكداً في تصريح صحافي، أن "الجانب الاقتصادي يأتي بالمرتبة الثانية للزيارة، وأن مذكرات التفاهم التي ستوقع وفقاً لدراسات أجريت سابقاً".

وأضاف أن "تعاوننا مع أوروبا يقوم على عروض مقبولة من القروض الميسرة البعيدة المدى، والتي تدفع تباعاً".

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