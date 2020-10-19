قبل مغادرته واشنطن.. الإعلان عن إصابة مدير الأمن العام اللبناني بكورونا

2020/10/19 | 22:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الأمن العام اللبناني، الإثنين، اكتشاف إصابة مديرها اللواء عباس إبراهيم بفيروس كورونا خلال زيارته الولايات المتحدة الأميركية، مما سيسبب "تأخير عودته إلى بيروت".

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