الكاظمي يصل الى المانيا

2020/10/19 | 22:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الى المانيا.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى المانيا”.

وكان الكاظمي وصل صباح اليوم الى فرنسا حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ثم عقد مع الوفد الوزاري المرافق له اجتماعاتٍ مع الحكومة الفرنسية، وأجرى لقاءات منفصلة مع كبريات الشركات الفرنسية واليونسكو.

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