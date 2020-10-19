هكذا يبدو المحارب من اجل الحرية - جدعون ليفي

2020/10/19 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدعون_ليفي عندما يكون قضاة منارة العدل راضين ويبررون عار الاعتقال بدون محاكمة، عندها لن يكون هناك مكان يمكن لإسرائيل أن تعتبر ديمقراطية فيهوزير الاعلام يوعز هندل هو شخص حساس ومليء بالشفقة.



في الاسبوع الماضي زار قسم الكورونا في مستشفى سوروكا ووصف في تويتر ما شاهده هناك: "شاب بجيلي، أب لأربعة اولاد، ينام في قسم العناية المكثفة وموضوع على التنفس الاصطناعي وهو بين الحياة والموت.



عائلته لم تكن تستطيع ......





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