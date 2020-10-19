كيف تصبح من أغنى أغنياء العالم بثلاث طرق قذرة - مصطفى عبد الغني

2020/10/19 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_عبد_الغني ترجمة مصطفى عبد الغنيالطريقة الأولى: التهرب الضريبيلكي تصبح أغنى رجل في العالم مثل جيف بيزوس، لا بد أن تتهرَّب من الضرائب.سدَّدَت شركة أمازون في العام الجاري ضريبةً على الدخل للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.



وصرَّح جيف بيزوس، الإمبراطور المتعطش لجمع الثروات، بأن الشركة دفعت 162 مليون دولار ضرائب على دخلٍ قُدِّرَت قيمته بـ13.3 مليار دولار، وهي نسبة تساوي حوالي 1.2% من قيمة الدخل، ب ......





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