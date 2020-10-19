بيان جماهيري جماهير شعبنا الأوفياء - الحزب الشيوعي السوداني

2020/10/19 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوداني الحزب الشيوعي السوداني سكرتارية اللجنة المركزية بيان جماهيري جماهير شعبنا الأوفياء:نحييكم تحية النضال والصمود المجد والخلود لشهداء الديمقراطية والسيادة الوطنية على مر الحقب، عودة عاجلة للمفقودين والمختفين قسرياً، كامل الشفاء للمصابين والجرحى.جماهير شعبنا الصابرة الصامدة المناضلة:لقد درجنا فى الحزب الشيوعي على إحياء ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة رغم عسف السلطة وقبضة الديكتاتوريات الم ......





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