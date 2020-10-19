الفياض: ما حصل في الفرحاتية هو جريمة قتل لمواطنين أبرياء خارج إطار القانون

2020/10/19 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

قال رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الاثنين، إن ما حصل في الفرحاتية هو جريمة قتل لمواطنين أبرياء خارج إطار القانون، فيما أكد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاء وفقا لأغلبية نيابية واضحة وليس هناك عداء مع الحشد.

يبتع ..

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