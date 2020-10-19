2020/10/19 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهق الناس تراجيديا العراق الحديث – ياس خضير البياتي هذا عنوان كتاب جديد صدر قبل أسابيعَ، لعالم الاجتماع العراقي معن خليل العمر، المعروف بنشاطه البحثي والأكاديمي والمعرفي عربيّاً قبل أن يكون عراقيّاً، لأن الرجل ترك العراق منذ نهاية السبعينات بعد أن كان مدرّساً في قسم الاجتماع في جامعة بغداد يحمل درجة الماجستير من […]

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