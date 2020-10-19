الاعلام الرقمي يوضح اهم الفوائد الاقتصادية لرخصة الجيل الرابع

2020/10/19 | 22:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعتبر مركز الإعلام الرقمي، الاثنين، أن إطلاق رخصة الجيل الرابع من تقنيات الاتصال اللاسلكي سيوفر الآلاف من فرص العمل، مؤكداً ضرورة دعمه بالتشريعات القانونية.

وذكر المركز في بيان تلقته /المعلومة/، إن “اطلاق رخصة الجيل الرابع في العراق ستسرع من وتيرة بناء الحكومة الالكترونية وتعزز اسس (الاقتصاد الرقمي)، وتوفر الالاف من فرص العمل، فضلا عن توفيرها حلا شاملا واكثر امانا لاستخدامات الانترنت في البلاد”.

واوضح ان “العمل بخدمات الجيل الرابع سيكون بمثابة تحولا هاما في المرحلة الحالية ويمنح العراق توافقا مع المعايير اللاسلكية العالمية، كما انه مقدمة واعدة لبيئة الاعمال في البلاد ومن المؤمل ان تكون لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد العراقي الذي يعاني من الكثير من المشاكل”.

وشدد المركز على ان “تشغيل هذه التقنية في العراق ستسهم في دعم العديد من الانشطة التجارية والاقتصادية، فضلا عن ظهور انماط جديدة من الاعمال وهو ما يؤدي في النهاية الى توفير الالاف من فرص العمل”.

ولفت المركز الى إنه “بحسب المؤشرات العالمية فأن التطور في البنى التحتية للاتصالات يقابله نمو طردي في القطاعات الاقتصادية، وزيادة في اجمالي الانتاج المحلي وهو تاكيد لقدرة تكنولوجيا الاتصالات على تسهيل التحولات الاقتصادية التي تمر بها الدول ومنها العراق”.

واضاف ان “هذا التطور يلقي بظلاله على الاقتصاد الرقمي ويؤثر بصورة واضحة على مجالات الشمول المالي المتعددة والحد من الفقر وتحسين الخدمات العامة، فضلا عن تحفيز وانتعاش الاعمال والكثير من الشركات الناشئة التي يتمحور عملها على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدرجة الاساس.

ودعا المركز المؤسسات العراقية الى “الاستفادة من خبرات بقية الدول في هذا المجال ودراسة التجارب الناجحة تماشيا مع التطورات الرقمية في العالم، وهو الامر الذي سينعكس ايجابا على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك في نهاية المطاف”، مشدداً على “ضرورة ان يسعى مجلس النواب العراقي الى ايجاد التشريعات القانونية التي تتماشى مع هذا التطور، حيث ان التشريعات الجيدة وتوفير ارضية قانونية مناسبة تعتبر حجر الزاوية في نمو الفرص الاستثمارية ضمن القطاع الرقمي”.

وأكد أن “هذا التحول ضروريا ويجب الاسراع في تفعيله خصوصا ان شبكات الهاتف النقال في العراق قد وصلت الى مراحل باتت عاجزة عن مجاراة الطلب المتزايد على خدمات البيانات في الشبكات الخلوية، حيث ان تقنية الجيل الرابع ستوفر قدرة عالية للشبكة لتحمل المزيد من المستخدمين في وقت واحد”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الرقمي يوضح اهم الفوائد الاقتصادية لرخصة الجيل الرابع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الرقمي يوضح اهم الفوائد الاقتصادية لرخصة الجيل الرابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).