2020/10/19 | 22:59 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس هيئة الحشد فالح الفياض: إذا تطلب تبديل القطعات العسكرية الموجودة في الفرحاتية سنقوم بذلك

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