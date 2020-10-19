ماكرون مغردا بالعربية.. فرنسا ستقف الى جانب العراق

2020/10/19 | 23:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، على وقوف باريس إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب.

وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية، اليوم (19 تشرين الاول 2020) ، إن "فرنسا تستمر في التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب، وفي دعم احترام سيادته".

واضاف، اننا"سنهزم الشر من جذوره".

وتابع، "أتوجه بالشكر إلى العزيز مصطفى الكاظمي، على استعراض المبادرة التي بدأناها معا بعد شهر من زيارتي بغداد".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل الى العاصمة الفرنسية باريس، في مستهل جولة اوروبية يزور خلالها كلا من المانيا وبريطانيا، اضافة لفرنسا.

ا.ح

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