فريق طيران يبحث عن اسد في ناحية بازيان

2020/10/19 | 23:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير ناحية بازيان، انه خلال اليومين الماضيين شاهد مواطن يعمل على تربية الحيوانات اسدا في قرية بحدود الناحية .

وقال مدير الناحية اسماعيل احمد لـ PUKmedia، ان رجلا وزوجته في قرية شيورشي يعملات على تربية الحيوانات اتصلا معهم، مضيفين انه خلال اليومين الماضيين كانوا بصدد تقديم الطعام لحيوانتهم في قريتهم، وشاهدا اسدا قادما من اعلى الجبل ومر على مسافة 50 مترا منهم واتجه الى حوض للمياه بالقرية من قريتهم.

واضاف احمد، انه بحسب صاحب الحيوانات، فانهم نظروا عدة دقائق الى الاسد وبعدها اتجه الى حوض للمياه وشرب منه وغادر المنطقة، الا انهم لم يقوموا باي رد فعل تجاه الاسد.

وقال، ان قوات الاسايش والشرطة وشرطة الغابات في جبل بالقرب من القرية قاموا بالبحث عن الاسد في المنطقة واخبرونا بانه اذا شاهدتم الاسد لا تطلقوا النار عليه باي شكل من الاشكال.

واوضح، ان مروحيات حلقت في سماء المنطقة لمدة ساعتين، الا انهم لم يشاهدوا اي اسد.

PUKmedia خاص

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