اعتقال عنصر بارز بداعش الارهابي بعملية دهم وتفتيش في الفلوجة    

2020/10/19 | 23:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الاثنين، ان القوات الامنية تمكنت من اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش الاجرامي بعملية دهم وتفتيش في مدينة الفلوجة.

وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “القوات الامنية بصنوفها المختلفة نصبت كمين لاحد عناصر ارهابي داعش حال تواجده في احد احياء مدينة الفلوجة ، وتمكنت من اعتقاله دون وقوع أي مقاومة تذكر”.

واضاف ان “المعتقل شارك في عمليات ارهابية استهدفت القوات الامنية والمواطنين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على المدينة”، مبينا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته”.

واوضح ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة اماكن بقية الارهابين”، لافتا الى ان “المعتقل مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب”.



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