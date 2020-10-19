عقب تغريدة ترامب.. السودان ينتظر الإبلاغ الرسمي بشأن رفعه من قائمة ’دول الإرهاب’

2020/10/19 | 23:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعرب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الاثنين، عن تطلع حكومته إلى الإخطار الرسمي من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للكونغرس بإلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب.



وقال حمدوك، في رد على تغريدة لترامب في تدوينة تابعها "ناس"، (19 تشرين الأول 2020)، "الشكر الجزيل للرئيس...



على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضررا بالغا.



إننا نتطلع كثيرا إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك".

وأضاف، "هذه التغريدة وهذا الإخطار الذي سوف يرسل هما في الواقع أقوى دعم للانتقال نحو الديمقراطية في السودان وللشعب السوداني".

وتابع، "إننا إذ نقترب اليوم من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام المباد، نؤكد مرة أخرى أن الشعب السوداني شعب محب للسلام ولم يكن أبدا يوما مساندا للإرهاب".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ"ضحايا الإرهاب الأمريكيين".

وذكر ترامب، في تدوينة تابعها "ناس"، (19 تشرين الأول 2020)، أن "الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.



ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



بعد طول انتظار، العدالة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة".

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