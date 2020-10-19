الفياض: لا عداء بين الكاظمي والحشد وسننقل مقرنا الى خارج المنطقة الخضراء {موسع}

2020/10/19 | 23:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض:

الحديث عن تورط الحشد الشعبي في بعض الملفات أمر غير منصف

من يقوم باستهداف البعثات الدبلوماسية جهات مخالفة خارجة عن القانون

نبحث عن مخالفين للقانون استهدفوا بعض البعثات الدبلوماسية أيا كانوا

لجنة التحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية هي ليست لجنة سياسية من أجل تكريس اتهام بل البحث عن الحقيقة وتشخيص الفاعل وتبحث عن الأدلة وستحاسب كل المتورطين

لجنة التحقيق في استهداف البعثات قادرة على إنجاز مهامها خلال شهر

القانون لا يسمح لأي فرد في الحشد الخوض في مفاوضات او الوساطة السياسية

لا حديث عن نتائج اللجنة إلا بعد الانتهاء من تحقيقاتها

هيأة الحشد غير مسؤولة عن بعض الجهات التي ترفع مسميات أنصار الحشد وغيرها

الحشد الشعبي هو احد أدوات انفاذ القانون

جهات دولية لديها قلق من الحشد الشعبي

حرق مقر الحزب الديمقراطي عمل إجرامي وهي ثقافة جزء من العراق نشعر بالخجل من رفع علم الحشد

تصريحات زيباري ضد الحشد الشعبي غير مناسبة وإساءة للحشد

حرق مقر الحزب الديمقراطي عمل اجرامي

نشعر بالخجل من رفع علم الحشد بعد حرق مقر الحزب الديمقراطي

وحرق المؤسسات ثقافة خارجة عن القانون ومدمرة للعمل السياسية وللمحتجين أيضاً

إساءة زيباري للحشد اعتقد انها زلة لسان وقيادة حزبه لم تتبناها

زيباري قدم تسهيلات كبيرة لحشد خلال توليه وزارة المالية

هناك معتقلون قيد التحقيق بحرق مقر الحزب الديمقراطي

إتهام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم وفاقه مع الحشد غير صحيح وإساءة له

وليس لدينا اي مشكلة معه واي حركة في المنطقة الخضراء لاعتبارات فنية ولا يوجد تحامل او خصام بين الكاظمي والحشد الشعبي

تصوير خصومة الكاظمي للحشد محاولة لتشويه سمعته وصورته أمام الجمهور

مقر هيأة الحشد الشعبي سيكون خارج المنطقة الخضراء

الحشد الشعبي منضبط في توجيهات رئيس الوزراء

اطلاق صواريخ على محيط مطار أربيل والمنطقة الموجودة فيها التي أنطلقت منها للحشد الشعبي للمكونات والبيشمركة والجيش العراقي والحشد الشعبي واقرب نقطة لانطلاقه كانت تابعة للجيش

حادثة الفرحاتية في بلد جريمة قتل لمواطنين خارج إطار القانون

كل الأطراف وأولها الحشد الشعبي يؤكد على ضرورة الوصول الى هذا العمل وسنتخذ كل الاجراءات من قام او تستر او تواطئ في هذا الموضوع

الشيخ قيس الخزعلي تعهد بعدم التستر على أي طرف متورط في جريمة الفرحاتية

وأيدينا طليقة في الوصول الى أي متورط سواء كان في اللواء 42 في الحشد {عصائب أهل الحق} او القوات الأمنية

لا يمكن القبول في عودة الاغتيال والجثث المجهولة

لا يمكن حتى الآن تحديد هوية الجناة في جريمة الفرحاتية

لجنة التحقيق مستمرة بعملها

إلقاء التهم جزافاً ضد الحشد وتسويق مشروع الاقليم السني محاولة لركب الموجة

كل مقاتلي الحشد الشعبي مهمها اختلفت المواقع فيه يتسلم راتب جندي في الجيش

يتضمن في موازنة 2021 المفسوخة عقودهم واعادتهم بسبب الازمة المالية وتقرر ادارجهم في موازنة العام المقبل

إدارج عودة المفسوخة عقودهم في الحشد بموازنة 2021

الحشد الشعبي لازال في طور البناء وعمره خمسة أعوام

حصلنا على موافقة نادي الحشد الشعبي الرياضي وباشرنا ف يمرحلة التأتسيس ولدينا مخاطبات مع درجال لتخصيص مقر للنادي ولدينا هيأة ادارية وهيأة عامة لتحديدخا ونادي في كل الالعاب

حصلنا على موافقة تأسيس نادي الحشد بمختلف الألعاب

الحشد الشعبي فعالياته مختلفة ولا تنحصر في الجانب الأمني بل

لا يوجد رأيان في هيأة الحشد ورئيس أركان الحشد أبو فدك يقوم بعمله وكالة

نسعى الى الخدمة والتقاعد ونحتاج الى تعديلات قانونية ونلجأ للبرلمان وخلال 4 أشهر ننتهي من تصنيف الحشد من أفراد وضباط

إدارة أمن التظاهرات مسؤولية وزارة الداخلية

والحشد غير مسؤولية في أدارة أمن التظاهرات والكاظمي حريص على حصر هذا الجانب في قوات حفظ النظام

لا علاقة للحشد في تأمين التظاهرات المتوقعة نهاية الشهر.

انتهى

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