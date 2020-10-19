حكومة البصرة تعلن أخر تطورات التحقيق بقضية ’’انتحار’’ مدير شركة دايو

2020/10/19 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن آخر التطورات بشأن قضية انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو، في وقت سابق، وأبرز مطالب عائلته التي وصلت البلاد زارت موقع وفاته.

وقال النائب الاول لمحافظ البصرة، محمد التميمي، إن "الحكومة المحلية متمثلة بالمحافظ اسعد العيداني التقت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعائلة جول هو بارك، مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير ومحاميهم"، مبينا أن "العائلة اطلعت على آخر التحقيقات وسيرها، واستمعت الحكومة المحلية لمطالبهم التي تلخصت بضرورة ان تكون تلك التحقيقات شفافة وعادلة وغير خاضعة لأي ظروف خارجية".

وأضاف محمد التميمي، أن "العائلة طلبت زيارة مقر الشركة التي شهدت حادثة انتحار المدير الكوري، ووجه المحافظ بذلك على الفور، حيث انتقلت العائلة واطلعت على المكان والظروف المحيطة".

ويقول عضو بنقابة المحامين في البصرة، إن "أحد اعضاء النقابة توكل عن عائلة المدير الكوري".

وبين المحامي الذي رفض الافصاح عن هويته وهوية زميله المتوكل عن العائلة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "عائلة المدير الكوري ومن خلال وكيلها قدمت طلبا لمحكمة استئناف البصرة تضمن المطالبة بتحقيق عادل وشفاف لمعرفة ملابسات حادث وفاة والدهم".

ووجد مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، "بارك شل هو"، الأسبوع الماضي، منتحر شنقا، في مقر الشركة وشكلت وزارة الداخلية العراقية على إثرها لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الحادثة.

وعلى خلفية الحادثة، وجهت رئاسة البرلمان، الجمعة (9 تشرين الأول 2020)، طلباً عاجلاً إلى الحكومة العراقية لإجراء تحقيق عاجل.





وطالب النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم) الحكومة والجهات المعنية في البصرة بـ"إجراء تحقيق جدي وعاجل والكشف عن ملابسات حادثة انتحار المدير التنفيذي لشركة دايو الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة".

وأضاف، ان "ما يُثير استغرابنا ان قضية انتحار مدير الشركة جاءت بعد الاعلان الرسمي لوزارة النقل قبل ايام قليلة عن قرب توقيع عقد المرحلة الاولى لميناء الفاو الكبير مع هذه الشركة الكورية واتمام الوصول الى الصيغة النهائية للتنفيذ"، معزيا في الوقت ذاته "حكومة وشعب كوريا الجنوبية الشقيق وسفارتها لدى بغداد في هذه الحادثة المؤسفة جدا".

ووصف النائب الاول لرئيس المجلس هذه الحادثة بـ "الخطيرة سيما وكونها ترتبط بوجوب توفير كل الجوانب الامنية لكل المستثمرين داخل البلاد فضلا عن الخصوصية الاقتصادية الموجودة في انشاء ميناء الفاو الكبير وضرورة الاسراع في استكمال انجازه بالمواصفات التي يطمح لها ابناء هذا الشعب الكريم بشكل عام واهالي البصرة الكرام واصحاب الاختصاص بشكل خاص وبما يجعله واجهة اقتصادية واستثمارية كبرى للبلاد".

وكان وزير النقل ناصر الشبلي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن نتائج التحقيق الأولية بقضية المدير السابق لشركة دايو الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير، تشير على الارجح إلى انتحاره وان النتائج النهائية ستعلن من القضاء.

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني، قد صرح في وقت سابق، أن " نتائج التحقيقات المشتركة التي اجرتها لجنة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع الحكومة المحلية اكتملت، ورفعت للقائد العام للقوات المسلحة".

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