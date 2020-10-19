مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬فرنسية‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والأمن‭ ‬والثقافة

2020/10/19 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال‭ ‬محافظ‭ ‬الموصل‭ ‬الأسبق‭ ‬بتهمة‭ ‬اختلاس‭ ‬64‭ ‬مليون‭ ‬دولار ‭ ‬باريس‭ -‬بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ باشر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬مهمات‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬ببحث‭ ‬ملفي‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‭ ‬وشارع‭ ‬الرشيد،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬مع‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭)‬،‭ ‬أودري‭ ‬أزولاي‭ ‬جهود‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬جامع‭ ‬النوري‭ ‬والمدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ […]

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