2020/10/19 | 23:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقال محافظ الموصل الأسبق بتهمة اختلاس 64 مليون دولار باريس -بغداد- الزمان باشر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي مهمات عمله في العاصمة الفرنسية باريس ببحث ملفي الجامع النوري وشارع الرشيد، اليوم الاثنين، مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي جهود إعادة إعمار جامع النوري والمدينة القديمة في الموصل، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذكرات تفاهم فرنسية عراقية في الاقتصاد والأمن والثقافة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذكرات تفاهم فرنسية عراقية في الاقتصاد والأمن والثقافة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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