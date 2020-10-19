تشريع ضد الكراهية

2020/10/19 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لتحريض على الكراهية لا يزال موجوداً في المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وباساليب محلية لا تلتقطها العين الالكترونية للرقيب في فيسبوك أو تويتر أو انستغرام، حيث تجري هناك مراقبة المحتوى المحرض والمثير للنعرات التي من الممكن أن تقود الى العنف في الحياة.كثير من الناس يعتقدون أنَّ صفحته على فيسبوك مكان […]

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