مصر:مواجهة الكترونية مع الاخوان ومدريد تحيل طلب تسليم معارض الى القضاء

2020/10/19 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ‭ ‬قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبانية‭ ‬التي‭ ‬زات‭ ‬امس‭ ‬القاهرة‭ ‬انّ‭ ‬بلادها‭ ‬تلقت‭ ‬طلباً‭ ‬مصرياً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لتسليم‭ ‬المعارض‭ ‬المقاول‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬احالت‭ ‬الامر‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬ليقرر‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬مناسبا‭ ‬،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬بثته‭ ‬قناة‭ ‬العربية‭ ‬امس‭ .‬فيما‭ ‬ شهدت‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬اشتعال‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬كتائب‭ […]

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