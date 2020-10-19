“أوبك” تتحرك للحفاظ على استقرار سوق النفط

2020/10/19 | 23:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أعربت منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” عن ”تصميمها للقيام بما يلزم“ لضمان استقرار سوق النفط في حين إن مؤشرات استئناف الطلب تبدو ضعيفة.



وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيس الكارتل في كلمة بثت مباشرة على ”يوتيوب“ خلال الاجتماع الشهري لـ“أوبك +“، ”أود أن اؤكد على تصميم أوبك بلاس لمواصلة الإستراتيجية […]

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