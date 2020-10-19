2020/10/19 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



احباط محاولة لاستهداف قائد امني على طريق كركوك- تكريت

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. احباط محاولة لاستهداف قائد امني على طريق كركوك- تكريت) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. احباط محاولة لاستهداف قائد امني على طريق كركوك- تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).